Будет ли в Украине усиление мобилизационных мероприятий: министр обороны Резников дал ответ
Уже ни для кого не секрет, что в России проводится подготовка к новой, возможно, полной мобилизации. Поэтому украинцев интересует, будет ли на фоне этого происходить новая волна мобилизации и в Украине.
На это дал ответ в эфире телемарафона министр обороны Украины Алексей Резников, передает 24 канал. По его словам, мобилизация, которая была объявлена еще с начала полномасштабного вторжения, еще не завершена.
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Такой потребности в людях, как в России – нет
Поэтому с начала полномасштабного вторжения и по сей день в ряды армии могут призвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Ведь на сегодня то количество людей, которое предусмотрено законом, в армию еще не призвали. Однако также министр обороны сообщил, что у Украины и нет сейчас больших потребностей в людях, как это есть у страны-террористки.
Она (мобилизация – 24 канала) продолжается в спокойном режиме. Как говорит сегодня Главнокомандующий Валерий Залужный, у нас нет нужды в людях такой большой, как в России. У нас есть в оружии, в технике, в оснащении и т.д.
– подчеркнул Алексей Резников.
Конечно, призвать в Вооруженные Силы Украины могут военнообязанных, ведь Украина восполняет потери боевых бригад, которые, к сожалению, есть. "Но в такой вот массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу нужды", – сказал министр обороны.
Может ли ситуация измениться
Если коротко – конечно, что да. Все ведь зависит от ситуации на фронте. Однако, даже если изменения в планах мобилизации произойдут, о них объявят публично.
Конечно, ситуация может на фронте измениться любым способом в любой момент. Зависит, как будут развиваться события, и тогда будут принимать решения СНБО, президент, ВР. И тогда будет это публично, что мы увеличим потребность Вооруженных Сил или сектора безопасности и обороны, и нам нужно больше для мобилизации,
– сказал Алексей Резников.
Однако по состоянию на сегодняшний день нет планов по увеличению мобилизационных мероприятий.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Отметим, что правительство утвердило новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, согласно которому на него будут становиться мужчины с 16 лет. Также согласно постановлению Кабмина № 1487 предусмотрено много изменений.
- В частности, предполагается трудоустройство и обучение только при условии взятия на военный учет. То есть государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации должны проверить наличие военно-учетного документа у человека, принимаемого на работу или обучение.
- Также мобилизация в Украине будет касаться и мужчин за границей, ведь предполагается военный учет тех украинцев, которые живут за границей и официально состоят на временном консульском учете.