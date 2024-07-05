Россия все делает долго: готов ли режим Путина к длительной войне

Российский диктатор Владимир Путин уже 2 год продолжает полномасштабную войну против Украины. Несмотря на недостаток ресурсов, живой силы по "российским традициям" страна-агрессор привыкла долго воевать.

Такое мнение 24 Каналу высказал журналист и ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян, заметив, что Путин не собирается останавливаться. Чтобы не произошло, Россия будет продолжать воевать, хотя и российский диктатор вообще ничего в этом не понимает.

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Готов ли режим Путина к длительной войне

По словам Асланяна, в России не бывает быстрых войн. Там не принято быстро соображать, россияне все делают долго. На ошибках страна-агрессор также не учится, например, война в Афганистане, где россияне не ставили никаких целей.

Очевидность поражения, невозможность выиграть войну. Уже все понятно, что все обстоятельства против тебя, но ни в коем случае не заканчивают (россияне – 24 Канал) это безумие,

– отметил журналист.

Из-за таких "принципов" в России биография войн всегда очень протяженная. Россияне продолжают войны просто так, они считают себя "героями, которые не сдаются". Именно в этом у Путина четкое подражание традиции, абсолютно российской.

Для Путина война является статистикой, он на фронт не ездит, понятия не имеет, как выглядят люди, которые за него воюют. Он лишь "приезжает в дом престарелых, где мужчины в зеленых пижамах ему рассказывают ситуацию, где есть тылы, обеспечение и т.д.",

– отметил Асланян.

Российский диктатор не чувствует и не осознает войну против Украины. Он только отдает приказы, для него это просто игра.

Путин, как исконно русский человек, ни в коем случае не остановится. Даже, когда он получит конкретно "в нос", он до последнего будет думать, что ему нужно не сдаваться, а дать ответ,

– подчеркнул журналист.