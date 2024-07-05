Таку думку 24 Каналу висловив журналіст і ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зауваживши, що Путін не збирається зупинятись. Щоб не сталось, Росія буде продовжувати воювати, хоч і російський диктатор взагалі нічого в цьому не тямить.

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Чи готовий режим Путіна до тривалої війни

За словами Асланяна, в Росії не буває швидких війн. Там не прийнято швидко розуміти, росіяни все роблять довго. На помилках країна-агресорка також не вчиться, наприклад, війна в Афганістані, де росіяни не ставили жодних цілей.

Очевидність поразки, неможливість виграти війну. Вже все зрозуміло, що всі обставини проти тебе, але ні в якому разі не закінчують (росіяни – 24 Канал) це безумство,

– зауважив журналіст.

Через такі "принципи" в Росії біографія війн завжди дуже протяжна. Росіяни продовжують війни просто так, вони вважають себе "героями, які не здаються". Саме в цьому в Путіна чітке наслідування традиції, абсолютно російської.

Для Путіна війна є статистикою, він на фронт не їздить, поняття не має, як виглядають люди, які за нього воюють. Він лише "приїжджає в дім пристарілих, де чоловіки в зелених піжамах йому розповідають ситуацію, де є тили, забезпечення і т.д.",

– зазначив Асланян.

Російський диктатор не відчуває та не усвідомлює війну проти України. Він лише віддає накази, для нього це просто гра.

Путін, як споконвічна російська людина, ні в якому разі не зупиниться. Навіть, коли він отримає конкретно "в ніс", він до останнього буде думати, що йому потрібно не здаватись, а дати відповідь,

– підкреслив журналіст.