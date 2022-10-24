Могут ли войска других стран вступить в войну на стороне Украины: ответ политолога
Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус допустил участие американских войск в войне на Украине. В то же время США и другие союзники Украины могут участвовать в противодействии российской агрессии разными способами.
В случае критической ситуации, войска США или Великобритании могут даже не использовать потенциал сухопутных войск. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Эксперт отметил, что войска США или Великобритании могут воевать на стороне Украины, но делать это "не напрямую".
Петреус знает некоторые алгоритмы, которые могут в ближайшее время использовать войска США. Я не исключаю, что США, в случае критической ситуации, могут привлечь рычаги, для которых даже не нужно использовать потенциал сухопутных войск,
– объяснил обозреватель.
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По его словам, США достаточно использовать в этой ситуации исключительно ракетный потенциал, имеющийся в наличии их военных сил.
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Будут ли воевать союзники Украины против России: что известно
- Генерал США Дэвид Петреус считает, что в случае необходимости американские военные могут помочь Вооруженным Силам противостоять российским захватчикам.
- В то же время, страны мира смогут проследить намерения России по применению ядерного оружия. Этот процесс имеет ряд технологических этапов, во время которых можно предотвратить катастрофу.
- Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что возвращение переговоров Украины и России является путем прекращения войны. А когда состоятся эти переговоры – должна решать украинская сторона.
- Военный эксперт Роман Свитан убежден, что США и НАТО могут нанести превентивный удар по России в случае ядерной угрозы.