Путин может почувствовать, что ему следует атаковать НАТО: СМИ назвали следующие цели диктатора

Война против Украины для Путина – лишь одна из составляющих более широкого конфликта с Западом. Он может стремиться атаковать определенные страны-члены НАТО, чтобы достичь своих целей.

В этом уверены западные аналитики, ссылающиеся на анонимные источники в Кремле. По их словам, под сомнением возможность достижения мира, даже если российские войска достигнут успеха на поле боя в Украине.

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Россия может бросить вызов НАТО

Как утверждают неназванные лица, потенциальными целями для агрессии могут стать Эстония и Латвия, где значительная часть населения является русскоязычной. Москва может использовать это как повод для вторжения, утверждая о защите своих граждан от притеснений.

Подобный сценарий создаст серьезный вызов для НАТО, что базируется на принципе коллективной обороны. Захват территорий, таких как Нарва в Эстонии, может спровоцировать Альянс на реакцию. Кроме того, Кремль таким образом будет проверять готовность НАТО к защите своих членов.

, по мнению экспертов, российская элита избегала риска ядерного конфликта, но нынешняя ситуация свидетельствует об изменении отношения. В Кремле надеются, что НАТО не сможет эффективно ответить на агрессию, считая Запад уставшим и разделенным.

Кризис в Балтии может стать инструментом для Москвы, которым она будет пытаться подорвать позиции Байдена перед президентскими выборами в США, усиливая имидж слабости и некомпетентности американского лидера.

Несмотря на вероятность изменения тактики, многие в России считают, что Путин не остановится перед атакой на страны Балтии. Война против Украины, которая объединила российскую элиту, может продолжаться бесконечно, независимо от изменений на международной арене.

В общем элита России, которая стремится к возвращению к мирной жизни, сталкивается с реальностью бесконечной войны. Это создает атмосферу страха и неопределенности среди тех, кто когда-то поддерживал Путина, но теперь не видит пути назад.

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Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечал, что основной план Путина, захватить Украину, – провалился. Теперь самопровозглашенный президент нацелился на то, чтобы заставить Запад пойти на уступки.

А вот газета The Times рассказывала, что в руководстве Альянса подозревают Россию в заминировании подводной инфраструктуры в Северном море.