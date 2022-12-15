В Генштабе ВСУ объяснили, будет ли временное прекращение огня на Новый год

К сожалению, враг коварен и не имеет ничего человеческого, поэтому Новый год не станет причиной прекращения боевых действий на фронте. Украинские защитники будут продолжать уничтожать оккупантов, которые пришли на нашу землю.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, передает 24 канал.

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По словам Громова, прекращение огня со стороны украинских защитников возможно, но есть условие.

Я считаю, что полное прекращение огня с нашей стороны будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле,

– подчеркнул он.

Какая ситуация на фронтах

Алексей Громов отметил, что российское руководство изменило стратегические планы относительно Украины после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. Оккупанты сосредоточились на захвате Луганской и Донецкой областей.

Кроме того, представитель Генштаба ВСУ заявил, что Россия массированными обстрелами пытается истощить украинцев и партнеров и перевести войну в продолжающийся вооруженный конфликт.

Мобилизация в Украине изменится после Нового года

На днях заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что мобилизация в Украине после Нового года несколько изменится. Детали она не раскрыла, однако отметила, что об изменениях в мобилизации после Нового года будут говорить публично.