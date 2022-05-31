Будет неизбежен второй раунд, – военный эксперт допустил, когда будет затишье на войне

Если вооруженным силам Украины придется отступить от Северодонецка – это поможет сохранить жизнь наших военных. А затем, вооружившись помощью от союзников, эти территории смогут отвоевать.

Однако потом "второй раунд" неизбежен. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник.

Те люди, которые говорили: война пройдет очень быстро - говорили опасную вещь, - Данилов

По его словам, следует помнить, что человеческий и вооруженный потенциал Украины не соразмерен с врагом. Однако для россиян солдаты не несут ценности – оккупационные власти на них безразличны.

Он подчеркнул, что Россия готова бросать в горнило войны все новые и новые ресурсы, совершенно с ними не считаясь. А так называемой низовой артиллерии у агрессора очень много, с практически бесконечным боеприпасом.

"У нас ситуация коренным образом другая. Мы не имеем права одержать так называемую Пирровую победу. Я являюсь противником такой стратегии", – отметил Черник.

И добавил, что мы действительно можем бросить несколько сотен тысяч людей в эту мясорубку и остаться без армии. Каким-то образом это также может принести некий тактический успех, но временный.

Тогда противник отдохнет, перегруппируется и неизбежно ударит во второй раз. Мы такой роскоши не имеем и не будем иметь,

– заверил эксперт.

Когда будет затишье на войне

Черник предположил, что к осени 2022 года эта фаза боевых действий все-таки может утихнуть и мы сможем дойти до какой-то точки переговоров. Поскольку все войны на них заканчиваются.

"Потом неизбежно будет второй раунд. Нет никакого способа выбить врага с нашей территории, включая Крым, кроме военного", - подчеркнул он.

Последняя война московского империализма

Он также считает, что нынешняя война России с Украиной уникальна. "Это война количества с качеством", как объяснил специалист.

Военный эксперт убежден, что это последняя война московского империализма в том виде, в каком он есть. И мы не имеем права ни на ошибку, ни на поражение. Поэтому каждый шаг нужно тщательно продумывать, а каждую контратаку тщательно взвешивать.

Поэтому, когда к нам поступит настоящее серьезное вооружение, мы потихоньку и уверенно выбьем врага с наших территорий. Однако, к сожалению, этот процесс будет длинным и кровавым.

Война скоро не закончится