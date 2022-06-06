Будет нота, – Данилов ответил Сийярто на заявление о "психических проблемах" Зеленского
Спикер парламента Венгрии заявил о якобы "психических проблемах" Владимира Зеленского. Впрочем, то, что ее поддержал глава венгерского МИД – это уже совсем другая ситуация.
Об этом эксклюзивно 24 канала рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он предположил, как на это могут отреагировать министерство иностранных дел Украины.
Темы Ждем вашу справку о состоянии психического здоровья: МИД Украины потролило Ласло Кевера
По мнению секретаря СНБО, министерство иностранных дел Украины может направить ноту Петеру Сийярто.
Я думаю, что будет нота от нашего МИД Украины , поэтому обязательно,
– сообщил Данилов.
Данилов о заявлении венгерских политиков
Секретарь СНБО подчеркнул, что само заявление Ласло Кевера и то, что Петер Сийярто поддержал эти позорные слова об украинском президенте – совершенно разные ситуации.
Алексей Данилов объяснил, венгерский спикер парламента Ласло Кевер – это человек избранный на должность. А вот министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто – это официальное должностное лицо.
Напомним, что МИД Украины уже ответило на скандальные заявления венгерских политиков по поводу психического здоровья украинского президента Владимира Зеленского. В ведомстве уже заявили, что ожидают обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья.
Полное интервью с Алексеем Даниловым на 24 канале: смотрите видео
Скандальное заявление венгерских политиков
- Венгерский спикер парламента Ласло Кевер заявил, что у Владимира Зеленского якобы есть "психические проблемы".
- Такие "выводы" политик Венгрии сделал якобы из-за того, что президент просит о поддержке.
- Скандальное заявление венгерский политик озвучил во время интервью Дню национального единства Венгрии.
- Впоследствии глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто решил поддержать своего коллегу.
- Кроме того, он заявил, что десятки тысяч граждан Венгрии помогали украинским беженцам, а наши политики "ни разу не сказали слова благодарности".