Будет обвинять поляков, – журналист объяснил, почему Лукашенко обостряет ситуацию на границе
Источник:24 канал
На границе между Польшей и Беларусью обостряется ситуация. В то же время находящиеся на месте событий медийщики отмечают, что атмосфера более-менее спокойная.
Под саму границу добраться трудно. Туда могут попасть только живущие там и работники силовых структур. Об этом в эфире 24 канала рассказал белорусский журналист Дмитрий Мицкевич.
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Мицкевич: Лукашенко по барабану
По его словам, еще раньше было ясно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет создавать гуманитарную катастрофу.
Лукашенко будет обвинять, конечно, поляков,
– подчеркнул Мицкевич.
Он рассказал, что возле границ не видно ни скорой помощи, ни врачей. Мигрантов, мол, бросили просто умирать.
"Лукашенко не беспокоится не только о мигрантах, но и о самих белорусах. Ему просто по барабану. Людей действительно используют как оружие", – отметил журналист.
Диктатору нужна гуманитарная катастрофа
Также журналисты прокомментировали информацию о смерти мальчика. Мицкевич подчеркнул, что именно это и нужно Лукашенко.
"Он хочет показать гуманитарную катастрофу, ему нужны смерти", – сказал журналист. Он добавил, что нужную риторику активно распространяют по белорусским и российским пропагандистским каналам.Напомним! Польские СМИ 11 ноября обнародовали информацию о смерти подростка среди мигрантов. В то же время белорусские пограничники опровергают это.
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На границе обостряется ситуация
- Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский срочно вылетел на Волынь, чтобы проверить государственную границу с Беларусью.
- Ведь миграционный кризис, организованный Лукашенко возле границ с Европейским Союзом, может затронуть и Украину. Об этом заявил наш посол в Польше Андрей Дещица.
- Между тем, Совет безопасности ООН собирает экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию с мигрантами. Верховная комиссар по правам человека Мишель Бачелет заявила, что очень обеспокоена, поскольку люди вынуждены находиться на морозе.