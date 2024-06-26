После встречи с Сырским и Игнатовым в Донецкой области Зеленский пригрозил чиновникам из Киева

26 июня 2024, 10:34
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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Там он встретился с Сырским и представил нового командующего Объединенных Сил - Андрея Гнатова.

Зеленский заявил, что провел в Донецкой области важное совещание по безопасности и поддержке людей.

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Зеленский рассказал о визите в Донецкую область

Президент рассказал, что находится в Донецкой области вместе с Главкомом Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Гнатовым.

Глава государства представил официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону региона. Заодно военные предоставили свои доклады непосредственно с позиций.

Был рад лично увидеть и поблагодарить нашу 110-й бригаде и 47-й бригаде – абсолютно героические, результативные ребята. Поблагодарил и наших боевых медиков,
– сказал Зеленский.

Он также рассказал, что провел детальное совещание по безопасности и поддержке людей Донецкой области.

Зеленский пообещал отдельный разговор с чиновниками

По словам Зеленского, его удивило то, что некоторые профильные чиновники не приезжали сюда длительное время.

Много вопросов. И по обеспечению жизни – вода, социальные вопросы, эвакуация, и по помощи обороне, и по восстановлению жилья. И будет отдельный разговор в Киеве, в частности с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта – в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решение, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и более. Буду делать по ним соответствующие выводы,
– сказал президент.

Стоит заметить, что Владимир Зеленский записал видео под Покровском. На этом направлении продолжаются активные боевые действия. Только за минувшие сутки на этом направлении украинские воины отбили 47 атак.

Автор: Анастасія Кушпіт