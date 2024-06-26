После встречи с Сырским и Игнатовым в Донецкой области Зеленский пригрозил чиновникам из Киева
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Там он встретился с Сырским и представил нового командующего Объединенных Сил - Андрея Гнатова.
Зеленский заявил, что провел в Донецкой области важное совещание по безопасности и поддержке людей.
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Зеленский рассказал о визите в Донецкую область
Президент рассказал, что находится в Донецкой области вместе с Главкомом Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Гнатовым.
Глава государства представил официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону региона. Заодно военные предоставили свои доклады непосредственно с позиций.
Был рад лично увидеть и поблагодарить нашу 110-й бригаде и 47-й бригаде – абсолютно героические, результативные ребята. Поблагодарил и наших боевых медиков,
– сказал Зеленский.
Он также рассказал, что провел детальное совещание по безопасности и поддержке людей Донецкой области.
Зеленский пообещал отдельный разговор с чиновниками
По словам Зеленского, его удивило то, что некоторые профильные чиновники не приезжали сюда длительное время.
Много вопросов. И по обеспечению жизни – вода, социальные вопросы, эвакуация, и по помощи обороне, и по восстановлению жилья. И будет отдельный разговор в Киеве, в частности с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта – в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решение, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и более. Буду делать по ним соответствующие выводы,
– сказал президент.
Стоит заметить, что Владимир Зеленский записал видео под Покровском. На этом направлении продолжаются активные боевые действия. Только за минувшие сутки на этом направлении украинские воины отбили 47 атак.