После встречи с Сырским и Игнатовым в Донецкой области Зеленский пригрозил чиновникам из Киева

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Там он встретился с Сырским и представил нового командующего Объединенных Сил - Андрея Гнатова.

Зеленский заявил, что провел в Донецкой области важное совещание по безопасности и поддержке людей.

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Зеленский рассказал о визите в Донецкую область

Президент рассказал, что находится в Донецкой области вместе с Главкомом Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Гнатовым.

Глава государства представил официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону региона. Заодно военные предоставили свои доклады непосредственно с позиций.

Был рад лично увидеть и поблагодарить нашу 110-й бригаде и 47-й бригаде – абсолютно героические, результативные ребята. Поблагодарил и наших боевых медиков,

– сказал Зеленский.

Он также рассказал, что провел детальное совещание по безопасности и поддержке людей Донецкой области.

Зеленский пообещал отдельный разговор с чиновниками

По словам Зеленского, его удивило то, что некоторые профильные чиновники не приезжали сюда длительное время.

Много вопросов. И по обеспечению жизни – вода, социальные вопросы, эвакуация, и по помощи обороне, и по восстановлению жилья. И будет отдельный разговор в Киеве, в частности с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта – в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решение, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и более. Буду делать по ним соответствующие выводы,

– сказал президент.

Стоит заметить, что Владимир Зеленский записал видео под Покровском. На этом направлении продолжаются активные боевые действия. Только за минувшие сутки на этом направлении украинские воины отбили 47 атак.