Не вижу военного решения проблемы, – евродепутат предположил, как закончится война на Донбассе

14 июня 2021 , 22:17
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Источник:

24 канал

Россия продолжает провоцировать украинских военных на Донбассе. Однако, НАТО имеет очень четкую позицию по этому вопросу и это свидетельствует о том, что Альянс видит в этом проблему.

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что главное, чтобы в НАТО была политическая воля для решения вопроса российской агрессии в Украине. Как он предположил, это решение скорее всего будет на стороне украинского государства.

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Украину видят членом НАТО

По словам Ауштрявичюса, в НАТО уже смотрят на Украину, как на будущего члена Альянса. Учитывая это, решение вопроса войны на востоке государства будет происходить не военным путем.

Я не вижу военного решения проблемы – будет политическое,
– подчеркнул евродепутат.

По мнению Ауштрявичюса, именно такое развитие событий будет уже прямой дорогой Украины к членству в НАТО.

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Интервью с Пятрасом Ауштрявичюсом: смотрите видео

Ситуация на Донбассе: последние новости

  • Российские наемники продолжают обстреливать украинских военных. По данным пресс-службы ООС, оккупанты игнорируют режим прекращения огня.
  • В НАТО жестко осудили действия России. В коммюнике по итогам саммита говорится, что Альянс сталкивается с многогранными угрозами, немалую долю которых создает Россия.
  • Владимир Зеленский заявил, что Россия очень медленно отводит войска от украинских границ. Именно поэтому Украина должна быть готова к осложнениям, которые могут наступить в любой момент.
Автор: Тетяна Кійовська