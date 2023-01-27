В августе будет слишком поздно, – Зеленский об американских Abrams для Украины

Военные критически нуждаются в бронетехнике для защиты территорий. Хотя союзники объявили о передаче танков, но нужно время, чтобы техника попала в руки защитников.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что чувствует облегчение не тогда, когда союзники объявляют о предоставлении помощи, а когда оружие и техника прибывают в Украину.

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"Количество танков и срок, когда они могут до нас доехать, имеют важную роль. У нас есть оружие, относительно которого приняли решение, а оно до сих пор не доехало. Бывает, едет месяцами. Я не говорю, что кто-то виноват в этом. Просто говорю , что облегчение наступает именно тогда, когда то, что дают, начинает работать на защиту нашей армии", – сказал Зеленский.

Он отметил, что у Украины дефицит бронированной техники. Вместо этого Россия имеет на вооружении тысячи танков.

Если танки прибудут из США в августе, это будет слишком поздно. Я не знаю, когда точно прибудут танки из Европы, – отметил Зеленский.

Сколько танков нужно Украине

По словам президента, не будет пользы, если Украина получит, например, 5 танков от союзника. Таким количеством невозможно укомплектовать войска. Он объяснил, что нет смысла отправлять военных учиться ради пяти западных танков. Кроме того, для ремонта необходимо создать ремонтный хаб.

"Нельзя просто дать танки. Вопрос в том, что это даст нам. Мы параллельно строим какое-то количество танков, мы ремонтируем свои танки. Нам нужно сейчас 300 – 500 танков", – заявил президент.

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