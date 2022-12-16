Будет ПВО: в Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине

Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать Украину после массированных ракетных атак. Новая военная помощь будет иметь больше средств противовоздушной обороны.

Об этом 16 декабря сказал представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Как вы уже видели в предыдущих пакетах, я думаю, вы можете ожидать, что в этом увидите дополнительные возможности противовоздушной обороны", – отметил Кирби.

Помощь от США

Ранее издание Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США поддерживают восстановление украинской энергосистемы после ракетных ударов. Следовательно, Вашингтон отправил партию энергооборудования, стоимость которого составляет 13 миллионов долларов. Это первый транш помощи из ранее объявленной поддержки на 53 миллиона долларов.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Белый дом хочет убедиться – Россия не сможет победить ни на поле боя или в уничтожении инфраструктуры. Из-за этого 9 декабря объявили об еще одном новом пакете помощи.

"В прошлую пятницу (9 декабря – 24 канал) мы объявили о выделении еще 275 миллионов долларов для военной поддержки Украины. В ближайшие дни мы будем иметь дополнительные объявления", – сообщил Салливан.

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