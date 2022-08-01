В КГГА рассказали, как общественный транспорт Киева будет останавливаться во время тревоги

С сегодняшнего дня весь наземный общественный транспорт Киева будет останавливаться во время воздушной тревоги. В КГГА объяснили, как все будет работать.

Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Таким способом хотят усилить безопасность пассажиров, ведь российские оккупанты неоднократно обстреливали остановки общественного транспорта, автомобили и т.д.

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Как все будет работать – детали решения

Как отмечает Поворозник, по таким же правилам работают перевозки в метро – там проходят только подземные проезды, а наземные – останавливаются.

Во время воздушной тревоги наземный общественный транспорт доезжает до ближайшей остановки или просто остановится в месте, где разрешено правилами дорожного движения. Пассажиры смогут пойти в укрытие, а после завершения тревоги – вернуться к тому же автобусу, маршрутке, троллейбусу и тому подобное.

Вполне возможно, что человек окажется в незнакомом месте и не будет знать, где укрытие. Поворозник призвал киевлян при планировании маршрута всегда пересматривать, где расположены убежища. Это можно проверить в приложении "Киев цифровой". Соответствующая информация также будет на штрихкодах в транспорте.

Нам важно рассредоточить людей, чтобы они одновременно не находились в транспорте. Несколько случаев обстрелов уже было, в том числе с троллейбусом. Слава Богу, что он был пустым, – отметил Поворозник.

Общественный транспорт будет останавливаться во время тревоги в Киеве: смотрите видео

Добавим, в Киеве утвердили специальный порядок выдачи пищи, если в городе будут проходить боевые действия и не будет возможности ее приобрести. Тогда ее будут выдавать бесплатно.

Для этого нужно будет написать письменное заявление и предъявить в ЦПАУИ украинский паспорт, идентификационный код, а также для переселенцев справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица. Товары будут выдавать на основании талона, который человек получит после подачи заявления.