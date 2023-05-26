Будет удар по территории: в ближайшие часы россияне готовят масштабную провокацию на ЗАЭС
Украинская разведка сообщила, что российские захватчики готовят масштабную провокацию по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции. Ее оккупанты планируют в ближайшие часы.
По данным разведки Россия готовит масштабные провокации. В частности, россияне планируют создать очаг радиационной опасности.
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Что оккупанты готовят на ЗАЭС
Для этого будет произведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно будет обвинена Украина,
– заявили в разведке.
Украинская разведка также объяснила, для максимального сокрытия своих действий оккупанты сорвали запланированную на сегодня (26 мая) ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ.
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины объяснили, что цель россиян – спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия.
Так оккупанты надеются получить вожделенную паузу, которую используют, чтобы:
- перегруппировать свой оккупационный контингент;
- остановить украинское контрнаступление.
Россия уже разместила на ЗАЭС средства поражения
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал "РБК-Украина", что, по последней информации, оккупанты продолжают элементы ядерного шантажа и ядерного терроризма.
В ближайшее время они готовят провокацию, а именно – имитацию удара по объектам Запорожской атомной станции с элементами утечки ядерных материалов. Для этого на территории ЗАЭС оккупантами уже размещены соответствующие средства поражения,
– объяснил Андрей Юсов.
Представитель украинской разведки пояснил, что:
- после этого россияне хотят привлечь так называемых экспертов "Росатома" для якобы "фиксации" ударов;
- параллельно пригласят представителей международных структур и организаций, в частности МАГАТЭ.
"Цель этой провокации – обвинение Украины в якобы обстреле Запорожской атомной станции. Но главная цель россиян – это препятствование действиям украинских Сил безопасности и обороны по освобождению наших оккупированных территорий на Востоке и Юге Украины", – пояснил Юсов.
По его словам, после этого россияне могут требовать моратория на военные действия.Обратите внимание! 22 мая гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси бил тревогу из-за обесточивания ЗАЭС. Ведь это уже в седьмой раз с начала полномасштабной войны станция потеряла внешнее электроснабжение, что заставило ее перейти на аварийные дизель-генераторы. Это произошло из-за обстрелов россиян.