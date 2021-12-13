Будет военный ответ, – в России пригрозили США и НАТО

В Москве решили в очередной раз попугать США и Североатлантический Альянс. В МИД России убеждают, что расширение НАТО будет иметь непоправимые и тяжелые последствия, в частности, военную конфронтацию.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью газете "Вести". Кремль настаивает, чтобы США ответили на требования России.

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Россия пригрозила Альянсу военной конфронтацией

Если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, будет военный ответ,

– заявил Рябков.

Таким образом, убеждают в МИД России, если не удовлетворят требования Москвы, то состоится новый этап конфронтации.

В России – решительно против расширения НАТО

Рябков подтвердил то, что ранее говорил Владимир Путин, Москва – решительна против расширения НАТО. То, что Россия в этом вопросе не имеет права голоса, для Кремля – не аргумент.

Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится – последствия для них будут тяжелыми,

– пригрозил Рябков.

Более того, заместитель Лаврова погрузился в историю и вспомнил, что вроде бы и советской, а впоследствии и российской власти "обещали, что Альянс не будет расширяться" на восток.

Аргументы НАТО Москву не устраивают

Аргументов для расширения Альянса в Москве не видят. Мол, никаких последствий, кроме "ослабления позиций" для самого НАТО это не будет иметь.

Что касается отношений Вашингтона и Москвы, то Рябков никакого прогресса в них не видит. Также нет прогресса в функционировании дипучреждений в странах.

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Вопрос расширения НАТО поднимали Байден и Путин:

Именно расширение НАТО на восток было претензией Владимира Путина к Джо Байдену во время переговоров 7 декабря.

Мол, Россия обеспокоена "освоением Альянсом украинской территории".

Президент США жестко ответил, что вопрос включения стран в Альянс – это исключительно вопрос стран-членов организации.

В разговоре с президентом Зеленским глава Белого дома тоже подчеркнул, что вопрос вступления в НАТО будет решать украинский народ.

Смотрите видео от "Измены и победы" о переговорах Путина и Байдена: