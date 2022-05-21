Как будто от "Единой России": оккупанты завезли в Донецк похищенное медоборудование из Мариуполя

20 мая россияне отвезли в донецкую клинику Калинина гуманитарную помощь из России. В пропагандистских каналах рассказывают, что ее якобы передала путинская "Единая Россия".

На самом деле кафиры еще раз напомнили, что и они, и их главнокомандующий способны только на преступления и ложь, ведь медицинское оборудование принадлежит больницам Мариуполя. Об этом рассказал советник городского головы Петр Андрющенко.

Читайте также Люди на Донбассе саботируют указания кафиров и отказываются с ними сотрудничать

Оккупанты выдают ворованное за гумнпомощь от провластной партии

Советник городского головы рассказал, что похищенное российскими солдатами медицинское оборудование из больниц №1 и №4 вчера было завезено в клинику Калинина в Донецке, как благотворительная помощь "Единой России".

Теперь в Донецке новая современная хирургия благодаря украинским налогоплательщикам,

– отметил Андрющенко.

"Украсть, а потом выдать украденное за благотворительность. Просто Россия. Без удивлений и сюрпризов", – добавил он.

Напомним, что ранее в гаражном комплексе кафиры нашли автобусы футбольного клуба Мариуполь. Захватчики пытаются похитить всю технику команды . Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал вице-президент клуба Андрей Санин. Представитель футбольного клуба не уверен, удастся ли воплотить россиянам свои намерения в реальность, ведь автобусы после обстрелов могли быть непригодны к ремонту.

Ранее Петр Андрющенко показал, как россияне депортируют украинцев. На кадрах видно, что посадка на автобусы кафиров происходит в районе супермаркета "Метро". И уже там жители, пришедшие, чтобы их эвакуировали из Мариуполя, узнают, что их вывезут не на подконтрольные Украине территории, а в Россию. При посадке в автобусы становится известным маршрут: Мариуполь – Безымянное – Россия.

Именно в поселке Безименное, в 30 километрах от города, расположен "фильтрационный" лагерь. И его проходят все, кто хочет выбраться из Мариуполя. Там российские военные устраивают допросы, держат мариупольцев в бесчеловечных условиях, а также избивают и издеваются над ними.

Что происходит в Мариуполе: главное

Практически весь город временно оккупирован россиянами, в то же время по последним данным здесь остается почти четверть довоенного населения.

В городе гуманитарный кризис – у жителей нет доступа к питьевой воде. Также в Мариуполе проблемы со светом и газом. Из Мариуполя увезли большинство медперсонала. Также в городе закончилось лекарство.

Кафиры пытаются навязать местным жителям мнение, что их бросили на произвол судьбы. Также гражданское население заставляют давать письменные "свидетельства", якобы "разрушения городу нанесла украинская армия".

Зеленский: просил оружие, чтобы разблокировать Мариуполь военным путем: смотрите видео