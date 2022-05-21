Насправді окупанти ще раз нагадали, що і вони, і їхній головнокомандувач здатні лише на злочини та брехню, адже медичне обладнання належить лікарням Маріуполя. Про це розповів радник міського голови міста Петро Андрющенко.

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Окупанти видають крадене за гумдопомогу від провладної партії

Радник міського голови розповів, що викрадене російськими солдатами медичне обладнання з лікарень №1 та №4 вчора було завезене в клініку Калініна в Донецьку, як благодійна допомога "Єдиної Росії".

Тепер в Донецьку нова сучасна хірургія завдяки українським платникам податків,

– зазначив Андрющенко.

"Вкрасти, а потім видати вкрадене за благодійність. Просто Росія. Без здивувань та сюрпризів", – додав він.

Нагадаємо, що раніше у гаражному комплексі окупанти знайшли автобуси футбольного клубу Маріуполь. Загарбники намагаються викрасти усю техніку команди. Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів віцепрезидент клубу Андрій Санін. Представник футбольного клубу не впевнений, чи вдасться втілити росіянам свої наміри у реальність, адже автобуси після обстрілів могли бути більш не придатними до ремонту.

Раніше Петро Андрющенко показав, як росіяни депортують українців. На кадрах видно, що посадка на автобуси окупантів відбувається у районі супермаркету "Метро". І вже там мешканці, які прийшли, щоб їх евакуювали з Маріуполя, дізнаються, що їх вивезуть не на підконтрольні Україні території, а до Росії. Під час посадки до автобусів стає відомим маршрут: Маріуполь – Безіменне – Росія.

Саме у селищі Безіменне, за 30 кілометрів від міста, розташований "фільтраційний" табір. І його проходять усі, хто хоче вибратися з Маріуполя. Там російські військові влаштовують допити, тримають маріупольців у нелюдських умовах, а також б'ють та знущаються з них.

Що відбувається у Маріуполі: головне

Практично усе місто тимчасово окуповане росіянами, водночас за останніми даними, тут залишається майже чверть довоєнного населення.

У місті гуманітарна криза – мешканці не мають доступу до питної води. Також у Маріуполі проблеми зі світлом та газом. З Маріуполя вивезли більшість медперсоналу. Також у місті закінчились ліки.

Окупанти намагаються нав’язати місцевим жителям думку, що їх кинули напризволяще. Також цивільне населення змушують надавати письмові "свідчення", нібито "руйнувань місту завдала українська армія".

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