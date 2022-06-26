Буду иметь за честь, – Джонсон отреагировал на слухи о намерениях пригласить Зеленского в Британию

Борис Джонсон отреагировал на слухи о подготовке визита президента Украины в Лондон. Он подчеркнул, что будет иметь за честь принять Владимира Зеленского с визитом в своей стране.

Премьер Британии сделал это заявление 26 июня. Накануне СМИ сообщили, что Джонсон хочет даже организовать встречу нашего главы государства с королевой Елизаветой II.

Недавно Джонсон снова неожиданно приехал в Киев и встретился с Зеленским

Когда Джонсон готов принять Зеленского

Британский лидер сказал, что готов организовать визит Владимира Зеленского в любой момент. Однако отметил, что это произойдет, когда президент "испытает возможность уехать из своей разрушенной войной страны".

Если он когда-нибудь станет свободным уехать из Украины, и для него будет смысл покинуть Украину, тогда, очевидно, Великобритания будет иметь большую честь принять его,

– сказал премьер.

Также Борис Джонсон в очередной раз положительно высказался по отношению к Владимиру Зеленскому. "Я считаю, что Владимир Зеленский проделал совершенно удивительную работу, чтобы возглавить свою страну и возглавить мировое мнение в ужасное время", - подытожил он в разговоре с журналистами.

Что было известно ранее о вероятном визите

Издание The Sunday Times сообщило, что министры Британии рассматривают возможность предложить Зеленскому государственный визит. По данным СМИ, посещение украинского президента якобы должно совпасть с участием Консервативной партии в конференции Бирмингеми, которая запланирована на октябрь.

В штаб-квартире британской Консервативной партии это сразу прокомментировали. Там ничего не сказали о подготовке к приезду руководителя Украины. Однако отметили, что им "нравится эта идея".

Джонсон не перестанет поддерживать Украину

Даже перед началом полномасштабного вторжения России наша страна получала много поддержки от правительства и народа Британии. А после 24 февраля это государство стало одним из лидеров в количестве оказанной нам помощи.

Едва ли не самую большую роль в этом сыграл нынешний глава британского парламента. Он четко очертил свою позицию и призвал партнеров не идти ни на какие уступки во взаимодействии с Россией. А 25 июня Джонсон заявил, что уйдет в отставку, если придется прекратить поддержку Украины.