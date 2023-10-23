Запад определился: у Зеленского предположили, что может быть с Россией после войны

Президент вражеской страны Владимир Путин, начав войну в Украине, запустил необратимый процесс распада России. Что будет со страной-агрессором после победы Украины никто не знает, но в таком виде Россия точно не будет существовать.

Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что существует несколько сценариев территориального и политического облика России.

Читайте также Москва обвиняет Беларусь в срыве поставок вооружений для российской армии, – ЦНС

Россия не станет законопослушной

США уже определились, что войну в Украине нужно довести до конца. Впрочем, это не значит, что завтра Украина получит все необходимые инструменты для победы или будет иметь абсолютно жесткую позицию по санкциям и другим ограничениям России.

Москва долгое время выглядела для глобального мира партнером. Своими возможностями и ресурсами россияне проникли в глобальный мир, а сейчас их вырывают из этого мира. Страну-агрессора лишают тех влияний, в которые она сама инвестировала десятилетиями.

Сегодня Россия уже не партнер, и все понимают, что она уже не изменится. Убийца, который массово и демонстративно это делает завтра, не станет законопослушным гражданином. Страна-агрессор не станет законопослушной в глобальном измерении после войны в Украине,

– сказал Подоляк.

В Кремле не с кем говорить, потому что эта элита не конкурентна. Ведь она не проходила из-за внутренней конкурентной политической дискуссии. Партнеры Украины понимаю, что с Россией в таком состоянии невозможно договориться об установившихся правилах, поэтому нужно будет избавляться от влияний России окончательно.

"После поражения россиян в войне, в России начнутся внутренние революционные процессы. Это будет время, когда страны Глобального Запада смогут построить другую систему безопасности", – советник главы ОПУ.

Как мир пытается избавиться от влияния россиян: смотрите видео

Проблемы россиян из-за войны в Украине