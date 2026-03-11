Путина ждет та же участь, что и Гитлера, – Зеленский
- Владимир Зеленский сравнил судьбу Путина с историей Гитлера.
- Президент Украины заявил, что россияне используют культурные платформы для пропаганды, но это не поможет им победить в войне.
Владимир Зеленский сравнил завершение истории Гитлера с концом для Путина. Он добавил, что россияне постоянно наполняют свою культуру пропагандой, однако это им не помогает.
Глава государства подчеркнул, что россиян ждет трагический конец. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью для Кейлина Робертсона.
Как Зеленский прокомментировал будущее России?
Президент Украины заявил, что для Путина все завершится так же, как когда-то закончилось для Гитлера. Он объяснил, что россияне используют кино, музыку, спорт и искусство – как оружие.
На различных культурных платформах – даже во время фестивалей детской анимации, россияне постоянно наполняют свои фильмы пропагандой,
– заявил Зеленский.
Он отметил, что оккупанты "промывают" собственное население еще с раннего возраста, однако по мнению президента, это никак не поможет России победить в войне.
Напомним, что, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США, запланированные на эту неделю, отложены. Белый дом решил перенести встречу.
Что известно о проблемах россиян из-за войны?
Россияне тратят почти 40% своего дохода на еду, цены на продукты выросли, а в Москве закрыли 500 ресторанов. Кремль блокирует Telegram, чтобы скрыть экономический кризис.
В российских регионах массово сокращают расходы на здравоохранение, в частности в 2026 году такое решение приняли 19 из 82 субъектов. Также сокращение расходов на медицину составляют около 107 миллиардов рублей.
Российские солдаты избегают штурмов, выключая связь. Перехват демонстрирует глубокую деморализацию и страх среди оккупантов.