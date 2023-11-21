Реальное будущее России туманно, – Данилов

Будущее России достаточно туманно и неопределенно. В то же время в том виде, в каком страна-агрессор есть сейчас, она представляет опасность мировой безопасности.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что в таком контексте распад России – единственный вариант предотвратить новую агрессию.

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Реальное будущее России туманно, но в нынешнем виде она будет представлять угрозу соседям, Европе и мировому порядку. Наиболее эффективным способом предотвращения повторной агрессии является контролируемая декомпозиция России на несколько частей,

– отметил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО считает, что именно развал России приведет к краху путинского режима, а затем – убережет мировой порядок.

Что известно о возможном распаде России