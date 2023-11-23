Однако Нетаньяху отметил, что Израиль не передаст Сектор Газа Палестинской автономии в нынешнем виде. Он добавил, что возможно Израиль и передаст Сектор Газы, но сначала надо реформировать Палестинскую автономию. Израильский журналист Цви Зильбер сказал 24 Каналу, каким должно быть будущее Сектора Газа после физической ликвидации ХАМАС.

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Атмосфера доверия

По мнению израильского журналиста, план Байдена и Нетаньяху – это наиболее реальный вариант. Впрочем, вряд ли ближайшие 10 лет будут какие-либо движения в сторону решения Палестинского суверенитета.

"Для этого должна быть атмосфера взаимного доверия, а сейчас она не просто не появляется, а снизилась до минус бесконечности", – сказал Зильбер.

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Заказ Кремля

Байден сейчас в затруднительном положении. На фоне войны в Израиле президент США резко лишается поддержки внутри Демократической партии. Поэтому он хочет поскорее закончить войну и, конечно, с положительным результатом.

Вот вам еще одно доказательство, что главный бенефициар войны между ХАМАС и Израилем – Владимир Путин. Он мечтает, чтобы на выборах победил Дональд Трамп. Кремль не просто отвлек внимание от войны в Украине, но и изменил политический тренд в Соединенных Штатах. Повлиял на ход выборов в США,

– отметил израильский журналист.

По его словам, Иран также принял войну в Израиле как сюрприз. Ведь иначе Хезболла и другие иранские прокси принимали бы совсем другое участие. Возможно, даже сам Иран как-то поддержал бы это нападение.

Мне кажется, что за этим стоит Путин и фсб. Как только это произошло, представители ХАМАС поехали в Москву. Даже если взять ХАМАС, то это нападение абсолютно ничего не дало террористам. Я думаю, что это нападение было заказом Кремля,

– добавил Зильбер.

По его мнению, это абсолютно путинская война и Байден прав, что война в Израиле и Украине – разные проявления одной войны. Израиль должен как можно скорее закончить войну, чтобы дать Байдену возможность изменить тренды в Демократической партии и показать, что свержение ХАМАС пойдет на пользу жителям Сектора Газы.

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