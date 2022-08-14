Думаю, россияне уже рассматривают полный отход с правобережья Херсонщины, – Хлань

Вооруженные Силы Украины не дают расслабиться оккупантам в Херсонской области. россияне прекрасно понимают свое положение и готовятся бежать из региона.

Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военной территориальной обороны Сергей Хлань. Он подтвердил информацию о том, что российские офицеры уже начали перебираться на левобережье Херсонщины.

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"россияне готовятся покинуть Херсон"

По словам Хланя, на правом берегу Днепра могут остаться обычные солдаты. Но и они не задержатся там надолго.

"российские солдаты вообще могут остаться без ничего. Я думаю, что они скоро сами будут убегать", – сказал депутат Херсонского облсовета.

Он добавил, что украинская авиация методично уничтожает вражеские склады с боеприпасами и посольством. Также благодаря точным ударам ВСУ повреждены транспортные артерии, которые могли бы помочь оккупантам пополнить свои запасы на правом берегу Днепра.

Следующие 2 недели будут решающими. У оккупантов просто не будет боекомплектов и банально не будет продовольствия. Я думаю, россияне рассматривают полный отход с правобережья. То есть готовятся покинуть Херсон и правобережную часть Херсонщины,

– подчеркнул Хлань.

Как оккупанты срывают злобу на гражданских

В то же время такие планы россиян вызывают беспокойство, ведь оккупанты могут пытаться "отыграться" на местном населении за свои поражения.

Прошлой ночью оккупанты проводили серию ночных обысков. Они врывались в квартиры людей, даже выехавших. Многих людей задержали и продолжают задерживать,

– рассказал Хлань.

Он добавил, что российские захватчики пытаются найти херсонских партизан, которые очень активизировались в последние месяцы.

"Партизанское движение разрушает многие планы оккупантов, в частности, по проведению так называемых референдумов и выдаче российских паспортов. Партизаны проводят разъяснительную работу, несмотря на большую опасность", – отметил депутат Херсонского облсовета.

Ситуация в Херсонской области: последние новости

Ночью 14 августа ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту на оккупированной Херсонщине. Как рассказали в ОК "Юг", военные решили окончательно закрепить за мостом статус "непроездного".

Жителей Херсонщины призвали эвакуироваться из области. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что эвакуация нужна для того, чтобы спасти жителей региона "от холодов и врага".

оккупационные власти Херсонщины анонсировали, что якобы готовы открыть 100 учебных заведений по своей программе в регионе. Однако эти учреждения полностью не укомплектованы.

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