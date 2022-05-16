Будут более жесткие ограничения для людей, – Братчук о минах на пляжах Одессы

На побережье в Одесской области продолжает выбрасывать мины, которые рассыпала в акватории моря Россия. К сожалению, их количество может только увеличиться, поэтому власти вынуждены вводить более жесткие ограничения для людей.

Об этом сообщил 24 каналу спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он подчеркнул, что вчера, 15 мая, специалисты военно-морских сил ВСУ обезвредили 2 таких мины, которые прибило на Черноморское побережье.

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Жесткие ограничения для людей

Братчук подчеркнул, что их прибило на побережье зоны отдыха, где бывает много людей. Именно поэтому, даже обсуждение курортного сезона совершенно не ко времени. По мнению спикера, об этом можно думать только после победы Украины в войне.

Будут более жесткие ограничения для людей. Власть в ближайшие дни, а то и часы, примет решение о недопущении гражданских на такие объекты, в том числе с помощью действующего законодательства,

– заявил Братчук.

Россия разбросала около полу тысячи мин

Он отметил, что ограничения вводят из-за российских мин. По его словам, еще в начале марта государство-агрессор признало, что разбросало в акватории Черного моря 420 таких мин. В то же время, четкого плана минного морского поля нет.

"Именно потому неудивительно, что эти мины периодически прибывают к нашему берегу", – объяснил Братчук.

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Он также добавил, что опасность гражданских заключается также в заминировании черноморского побережья. Именно поэтому пляжи сейчас опасны для посещения.

Предотвратить трагические случаи

По словам спикера, черноморское побережье Одесской области действительно контролируется. Однако в самой Одессе есть та "когорта бессмертных", которых уже устали буквально хватать за руки, чтобы они не шли на пляжи.

Это очень опасно. Я не хочу, чтобы произошел какой-то трагический случай, после которого люди наконец-то поймут это,

– заметил Братчук.

Поэтому именно ради безопасности гражданских власти обязаны принять более жесткие ограничения. В то же время, те, кто этого не понимают, будут отвечать.

Братчук рассказал о жестких ограничительных мерах в Одесской области: смотрите видео



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