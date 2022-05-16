Про це повідомив 24 каналу речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він наголосив, що вчора, 15 травня, фахівці військово-морських сил ЗСУ знешкодили 2 такі міни, які прибило на Чорноморське узбережжя.

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Жорсткі обмеження для людей

Братчук наголосив, що їх прибило на узбережжя зони відпочинку, де буває багато людей. Саме тому, навіть обговорення курортного сезону абсолютно не на часі. На думку речника, про це можна думати лише після перемоги України у війні.

Будуть жорсткіші обмеження для людей. Влада найближчими днями, а то й годинами, ухвалить рішення щодо недопущення цивільних на такі об'єкти, у тому числі за допомогою чинного законодавства,

– заявив Братчук.

Росія розкидала близько пів тисячі мін

Він зазначив, що обмеження вводять через російські міни. За його словами, ще на початку березня держава-агресорка визнала, що розкидала в акваторії Чорного моря 420 таких мін. Водночас чіткого плану мінного морського поля немає.

"Саме тому не дивно, що ці міни періодично прибувають до нашого берега", – пояснив Братчук.

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Він також додав, що небезпека для цивільних полягає також у мінуванні чорноморського узбережжя. Саме тому пляжі зараз є небезпечними для відвідування.

Запобігти трагічним випадкам

За словами речника, чорноморське узбережжя Одеської області справді контролюється. Однак в самій Одесі є та "когорта безсмертних", яких вже втомилися буквально хапати за руки, щоб вони не йшли на пляжі.

Це дуже небезпечно. Я не хочу, щоб стався якийсь трагічний випадок, після якого люди нарешті зрозуміють це,

– зауважив Братчук.

Тож, саме заради безпеки цивільних влада зобов'язана ухвалити жорсткіші обмеження. Водночас ті, хто цього не розуміють, відповідатимуть.

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