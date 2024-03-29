Мобилизация 500 тысяч человек: Сырский ответил, есть ли такая необходимость

Украина продолжает пересматривать свою стратегию мобилизации. В частности, сейчас уменьшается потребность в 500 тысячах новобранцев.

Новые данные, полученные после анализа внутренних ресурсов и уточнения боевого состава, показывают, что страна может обойтись меньшим количеством людей для обеспечения обороноспособности. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Что рассказал Сырский

После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах,

– отметил главнокомандующий.

В то же время он подчеркивает, что важно учитывать физические и психологические потребности военнослужащих, особенно тех, кто участвовал в боевых действиях. Такие лица нуждаются в отдыхе и лечении, прежде чем снова отправляться на фронт.

Кроме того, ведется пересмотр численности частей, которые не участвуют в боевых действиях, с целью оптимизации их деятельности и направления военнослужащих в боевые подразделения.

"Но и при этом необходимо воздерживаться от крайностей. Во всех армиях мира есть личный состав, который не участвует в боевых действиях, но обеспечивает боевые подразделения. Это не менее важная часть работы. Та война, которую мы вынуждены вести против российских захватчиков, – это война на истощение, война логистики", – добавил Сырский.

Главнокомандующий также отметил тот факт, что новобранцы, которые прибывают в войска по мобилизации, сначала проходят обучение в соответствии с современными требованиями, что позволяет обеспечить их готовность к боевым действиям.

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