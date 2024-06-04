Самая сложная ситуация за последние несколько дней, – Yasno об отключении света

Вследствие шести комбинированных целенаправленных атак России на украинскую энергосистему в Украине возник значительный дефицит в энергетике. В Yasno уже заявили о том, что ограничения будут сохраняться 5 июня тоже.

Напомним, что сегодня, 4 июня, в Украине применяли аварийные отключения света в 7 областях, поскольку потребление превысило лимиты.

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Какими будут отключения света 5 июня

Директор Yasno Сергей Коваленко обратился к украинцам из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины. Он рассказал, что завтра ограничения будут действовать в течение всего дня.

Коваленко отметил, что в случае очередного превышения лимитов, будут применяться экстренные отключения.

Экстренные отключения. Во время экстренных отключений свет может отсутствовать неопределенное время.

"Я понимаю, что на улице жарко. Но история такая, что уже даже снабжение объектов критической инфраструктуры во время экстренных может прерываться. Об этом говорит Укрэнерго. Подумайте об этом в следующий раз, когда будете включать кондиционер", – завил Коваленко.

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