Будут ли повестки в "Резерв+": в Минобороны дали четкий ответ
Источник:Украинская правда
Согласно новому закону о мобилизации, повестки военнообязанным можно вручать лично и отправлять по почте. В Минобороны ответили, появятся ли е-повестки в "Резерв+".
Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, ведомство не собирается внедрять электронные повестки, поскольку пока для этого нет законодательной основы.
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В "Резерв+" появятся новые функции
В то же время, по словам Черногоренко, осенью 2024 года Минобороны планирует запустить в приложении "Резерв+" функцию онлайн-рекрутинга. Благодаря этому люди смогут присоединиться к армии по собственному желанию, но в соответствии с запросом, который будет формировать Генеральный штаб ВСУ".
Также чиновница рассказывала о планах превратить приложение на онлайн-ТЦК, чтобы в нем была возможность оформлять отсрочку для многодетных семей и студентов, взятие направления на военно-врачебную комиссию и тому подобное.
Напомним, что вручение повесток в Украине происходит круглосуточно.
В случае личного вручения повестки подтверждением оповещения военнообязанного о вызове в ТЦК считается:
- личная подпись о получении повестки;
- видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием;
- видеофиксация отказа от получения повестки или отказа в общении с уполномоченным лицом.