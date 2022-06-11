Будут ли расти цены на овощи и фрукты и от чего это зависит: объяснение Минагро

В настоящее время Украина близится к периоду низких цен на фрукты и овощи. Однако все же впоследствии возможно значительное удорожание этого типа товаров.

Детальнее описал ситуацию относительно вероятных изменений на рынке рассказал 10 июня первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

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Что именно влияет на рост цен

Кроме общего положения экономики, на сельскохозяйственную продукцию влияет и элемент сезонности. Если речь идет о группе садоводства, овощах и ягодах, то мы приближаем к периоду меньших цен.

Сейчас будет все больше уборки. Поэтому сейчас как минимум до октября нет предпосылок для роста (Цин – 24 канал). Затем собраны "борщовый набор", фрукты закладываются в хранилища на хранение – там может быть другая ситуация,

– объяснил Высоцкий.

Он добавил, что в этот период также увеличиваются надои коров. Поэтому, вероятно, не будет значительного роста стоимости молочных продуктов. "Если не будет макровызовов, как роста цен на топливо или других факторов, то с точки зрения аграрного цикла предпосылок для роста цен нет", – подытожил эксперт.

Также рассказал об определенных проблемах

По словам первого замминистра в этом году в Украине достаточно сложная ситуация с черешней . Это обусловлено тем, что во временной оккупации находится основной регион выращивания – Мелитопольский район. Но украинцам доступна черешня из других регионов – Одесщины и Закарпатья. Сильных заморозков весной не было, поэтому удастся собрать хороший урожай.

Что касается арбузов, то немного сложнее. Ведь частично оккупирована главная область, где они выращивались – Херсон.

Есть, конечно, бахчевые культуры в Одесской области. Но там меньше объемы. Поэтому для того, чтобы иметь доступное количество бахчевых культур, прежде всего надеемся на успех ВСУ и деоккупацию соответствующих областей,

– отметил Высоцкий.

Следует заметить, что есть и многие другие виды фруктов и овощей, которые просто невозможно завезти с оккупированных территорий. Оккупанты их часто вывозят в Россию или другие оккупированные территории.

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