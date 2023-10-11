США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль: сейчас готовится пакет помощи Киеву

США готовятся предоставить Киеву дополнительный пакет военной помощи. Между тем, Джейк Салливан убеждает, что Штаты смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль.

Издание "Голос Америки" со ссылкой на американского чиновника заявило, что США готовятся предоставить до 200 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине.

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По словам американского чиновника, о пакете новой помощи объявят уже в среду 11 октября. Он также рассказал, что именно будет входить в новый пакет помощи.

Что США планируют предоставить Украине

оружие для противовоздушной обороны, в частности, ракеты AIM-9 Sidewinder,

артиллерийские боеприпасы для систем HIMARS,

противотанковые ракеты TOW,

снаряды 155 и 105 миллиметров,

боеприпасы для стрелкового оружия,

взрывные боеприпасы для преодоления российских линий обороны,

средства для противодействия беспилотникам,

средства радиоэлектронной борьбы

В случае принятия это будет 48-й пакет помощи от США для Украины.

США обещают одновременно поддерживать Украину и Израиль

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отверг опасения, что Штаты не смогут поддерживать Украину из-за обострения конфликта в Израиле. По его словам, Вашингтон сможет одновременно поддерживать и Украину, и Израиль.

Мы решительно отвергаем мнение, что Соединенные Штаты Америки не могут одновременно поддерживать свободолюбивый народ Украины и поддерживать государство Израиль. Мы верим, что у нас есть ресурсы, инструменты и потенциал, чтобы эффективно это делать,

– сказал Салливан.

Он подтвердил информацию о том, что администрация президента Джо Байдена скоро подаст на утверждение Конгресса пакет помощи Украине и пакет помощи Израилю. Однако он не уточнил, будет ли это объединенный запрос и какую форму он будет иметь.

Вдобавок Салливан подчеркнул, что помощь Украине сейчас в интересах США и требует гораздо меньше ресурсов, чем могло бы быть, если бы Россия потенциально смогла победить Украину и распространить свою агрессию на другие страны в Европе.