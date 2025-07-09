В КГВА объяснили, почему в Киеве не будут внедрять израильскую модель воздушных тревог

В Киеве не будут внедрять локализованную систему оповещения по израильскому образцу. Военные считают такой формат нецелесообразным.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской МВА Тимур Ткаченко в интервью Укринформу.

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Почему в Киеве не будут внедрять израильскую модель оповещения

В Киеве не будут внедрять израильскую локализованную систему оповещения об угрозе, поскольку военные считают ее нецелесообразной.

На сегодня, по моей информации, военные не считают этот формат технически целесообразным. Из-за плотности городской застройки и специфики угроз – в частности "Шахедов", которые уже фактически действуют как реактивные снаряды, – нет возможности оперативно и точно различать угрозу по районам. Поэтому внедрение локального оповещения пока не рассматривается,

– отметил Ткаченко.

Он также призвал жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги и каждый раз при угрозе направляться в укрытия.

Напомним, что в Хмельницкой области с 7 июля изменился порядок объявления воздушных тревог во время атаки БпЛА. Новая система предусматривает объявление тревог по районным разделением.