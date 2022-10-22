Экс-директор ЦРУ допустил участие американских войск в войне в Украине

В случае необходимости американские военные могут помочь Вооруженным силам противостоять российским захватчикам. Генерал США Дэвид Петреус сказал, когда это произойдет.

Бывший глава разведки Соединенных Штатов Дэвид Петреус не исключает, что Россия может пересечь все красные линии. Генерал подчеркнул, что если будет ядерный удар, Вашингтон мощно на него ответит, а также американские военные могут вмешаться в войну.

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Какое условие вмешательства войск США в войну

Армия Соединенных Штатов – одна из самых сильных в мире. Американские военные очень помогли бы ВСУ бороться с оккупантами в Украине. По словам Петреуса, произойдет это тогда, когда Россия пойдет на "шокирующие и ужасающие" шаги.

Я думаю, что Россия могла бы предпринять действия в Украине, которые были бы настолько шокирующими и ужасающими, что Соединенные Штаты и другие страны могли бы отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами, а не как сила НАТО,

– сказал Петреус.

Однако генерал отметил, что не в интересах Путина углублять и затягивать войну. Очевидно, лидер "второй армии мира" понимает свое неизбежное поражение на поле боя.

Его силы уже уступают силам Украины, и меньше всего ему нужен широкий конфликт.

– сказал генерал.

Высказывания экс-главы ЦРУ о войне в Украине

В конце сентября Дэвид Петреус дал большое интервью 24 каналу, в котором высказался по поводу ситуации на фронте. В частности, он убежден, что:

Россия проигрывает в этой войне. Путину не поможет даже частичная мобилизация, которую он объявил в сентябре.

У ВСУ есть шансы зайти на территорию Крыма до конца 2022 года, но ситуацию спрогнозировать сложно.

Американские танки Abrams M1 не подойдут ВСУ. Петреус объяснил почему.

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