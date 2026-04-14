Будут ли возвращать украинскую молодежь из Германии: Зеленский говорит о справедливости

Владимир Зеленский сделал заявление относительно возвращения в Украину из-за границы молодых людей призывного возраста. А именно из Германии.

Об этом шла речь во время общения Владимира Зеленского и Фридриха Мерца с медиа. Президент подчеркнул, что есть разные ситуации, когда мужчины выехали за границу.

Будут ли возвращать в Украину молодых людей призывного возраста, которые уехали за границу?

По словам Зеленского, этим вопросом должны заниматься "соответствующие службы обеих стран". Речь о тех ситуациях, когда молодые люди мобилизационного возраста поехали за границу временно, но "оказалось, что на годы". К тому же многие поехали, нарушая украинское законодательство.

Что касается этих людей – наши Вооруженные силы хотели бы, чтобы они вернулись, безусловно. Безусловно, потому что нужно вопрос справедливости. У нас люди, воины на фронте, им нужны ротации,

– пояснил президент.

Он добавил: хоть и говорят, что украинские воины железные, и у них есть семьи. Более того, военные защищают не только свои семьи или свой дом, но и все государство.

"Ответственность должен нести каждый человек, который является гражданином Украины, который имеет силы для этого, конституционный долг и мобилизационный возраст. А есть другие молодые люди, которые немобилизационного возраста, которые поехали, – они имеют на это право", – завершил Зеленский.

Фридрих Мерц также высказался на эту тему

Мы будем говорить о том, как помочь облегчить украинским гражданам возвращение на родину, которые получили у нас убежище. И мы также хотим сказать, что мы поддерживаем усилия Украины ограничить выезд мужчин призывного возраста в ЕС. Это абсолютно необходимо, чтобы Украина могла себя защищать, чтобы было и в дальнейшем единство украинского общества и для того, чтобы можно было Украину действительно отстроить. И мы видим здесь ощутимый прогресс в интересе обеих сторон,

– сказал он во время пресс-конференции.

Контекст. Германия ранее просила Зеленского о том, чтобы молодые люди не выезжали из Украины. Соответствующее заявление сделал канцлер страны в январе 2026 года. "Украина должна обеспечить, чтобы ее молодые мужчины становились на службу безопасной и экономически здоровой Украине, а не выезжали в Германию, Польшу или Францию, как мы сейчас наблюдаем", – сказал он тогда.

