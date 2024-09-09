Будут ли отключения света в ближайшее время: в Верховной Раде сделали прогноз

В последнее время в Украине не вводят стабилизационные отключения света. Стоит ли ожидать изменения в связи с наступлением осени, объяснили в парламенте.

Ранее министр энергетики опроверг сценарий, при котором света в Украине зимой не будет по 18 – 20 часов.

Смотрите также Зарядная станция, павербанк и бесперебойник: эти три гаджета помогут пережить блэкаут

Будут ли на этой неделе отключения на этой неделе

После массированного обстрела Украины 26 августа отключения света вернулись. Для того, чтобы починить подстанции и стабилизировать энергосистему понадобилось две недели. Об этом напомнил нардеп из "Слуги народа" Сергей Нагорняк.

По его словам, пока значительного дефицита электроэнергии нет, а потому отключения в ближайшее время не прогнозируются при условии, что не будет новых российских ударов по нашей инфраструктуре.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что Украине сложно балансировать энергетическую систему. Он также предположил, что отключения будут, но незначительные.