Будут отбирать имущество у украинцев: Россия отправит на оккупированные территории "стройотряды"

Российские военные планируют отправить на временно оккупированные украинские территории так называемые "стройотряды". Вероятно, они будут выезжать уже в конце июня.

Об этом 24 каналу рассказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский . По его словам, представители этих "стройотрядов" будут отнимать у людей их собственность.

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"Заселение будет, но также будут ротации. Сейчас уже есть подготовленные "стройотряды", которые будут уезжать летом. Думаю, в конце июня все это будет", – рассказал правозащитник.

Как отметил Лисянский, Россия в 21 веке прибегает к жестким тоталитарным действиям. Поведение страны-агрессорки является своеобразной "пощечиной" Организации Объединенных Наций и всем международным организациям.

Павел Лисянский Правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Действительно они (россияне – 24 канал) будут присылать людей, а имеющуюся у них собственность будут отбирать. У них уже механизм там прописан. Также будут заселять там эти "стройотряды".

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Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор оккупанта. Он рассказал, что россияне воруют у украинцев даже магниты на холодильник. Сам оккупант напихал целую сумку косметических кремов. Он хотел привезти их матери и женщине.

Российские оккупанты больше месяца находились на территории Чернобыльской АЭС. Убегая со станции, они вывезли с собой или уничтожили украинское оборудование на примерно 135 миллионов долларов.

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