Про це 24 каналу розповів правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. За його словами, вони відбиратимуть у людей їхню власність.

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"Заселення буде, але також будуть ротації. Зараз вже є підтоговлені "стройатряди", які виїжджатимуть влітку. Думаю, наприкінці червня усе це буде", – розповів правозахисник.

Як зауважив Лисянський, Росія у 21 столітті вдається до жорстких тоталітарних дій. Поведінка країни-агресорки є своєрідним "ляпасом" Організації Об'єднаних Націй та всім міжнародним організаціям.

Павло Лисянський Правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Дійсно вони (росіяни – 24 канал) будуть присилати людей, а ту власність, яка є у них, відбиратимуть. У них вже механізм там прописаний. Також будуть заселяти там ці "стройатряди".

Мародерство росіян в Україні: останні новини

Окупанти перетворили мародерство в Україні на цілий "бізнес". Загарбники звозять награбоване в українців до своїх рідних, а ті перепродують вкрадені речі.

Російські військові почали вивозити український метал з порту Маріуполя. Журналісти отримали супутниковий знімок Planet Labs, на якому видно, що судно "RM-3" 28 травня зупинилось біля одного з причалів порту, де зазвичай завантажують метал.

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