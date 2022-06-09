Про це 24 каналу розповів правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. За його словами, вони відбиратимуть у людей їхню власність.
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"Заселення буде, але також будуть ротації. Зараз вже є підтоговлені "стройатряди", які виїжджатимуть влітку. Думаю, наприкінці червня усе це буде", – розповів правозахисник.
Як зауважив Лисянський, Росія у 21 столітті вдається до жорстких тоталітарних дій. Поведінка країни-агресорки є своєрідним "ляпасом" Організації Об'єднаних Націй та всім міжнародним організаціям.
Дійсно вони (росіяни – 24 канал) будуть присилати людей, а ту власність, яка є у них, відбиратимуть. У них вже механізм там прописаний. Також будуть заселяти там ці "стройатряди".
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