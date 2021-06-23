Будут подавать как большую победу, – Казанский об "обстреле" Россией британского эсминца

Россия заявила, что якобы открыла предупредительный огонь по британскому эсминцу "Дефендер". Однако с помощью пропаганды эту новость будут подавать как большую победу российского государства.

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский отметил, что скорее всего инцидент с "обстрелом" британского эсминца является вымышленным. Это очередной фейк, который поддерживают на государственном уровне.

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По мнению Казанского, российская пропаганда придумала эту историю для "внутреннего рынка", чтобы показать своим избирателям якобы могущество их государства.

Впоследствии этот инцидент могут "раскручивать" российские СМИ, чтобы граждане страны были убеждены, что Россия действительно кого-то обстреливала. Даже если британцы не будут подтверждать это, россияне будут считать, что их просто испугались.

Будут подавать эту новость, которая скорее всего является фейком, как огромную победу и свидетельство величия Российской Федерации,

– предположил он.

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