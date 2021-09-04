Будут помогать во время Рош ха-Шана: в Умань прибыли израильские полицейские
Источник:полиция Черкасской области
В Умань приехали 11 полицейских из Израиля. Совместно с украинскими правоохранителями они будут обеспечивать порядок во время паломничества хасидов.
Полицейские Израиля будут в Украине до 11 сентября
Израильские правоохранители уже прошли инструктаж. Его провел заместитель начальника полиции в Черкасской области Сергей Коваленко.
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Всем присутствующим донесли информацию о законности и правилах безопасности, а также рекомендации по обеспечению карантинных требований,
– отметил Коваленко.
Иностранцам показали полицейскую станцию и малый ситуационный центр. Он оснащен всеми техническими возможностями для контроля и безопасности на улицах во время празднования иудейского нового года. Также правоохранители совместно обследовали район паломничества.
В Умань прибыли полицейские из Израиля
Израильтяне помогут украинцам во время Рош га-Шана
Израильским полицеським провели инструктаж: видеоСправка. В Умани похоронен рабби Цадик Нахман. Его считают зачинателем Брацлавского хасидизма. Поэтому хасиды ежегодно на Новый год приезжают к его могиле. В 2021 году порядок в области будут обеспечивать более 600 правоохранителей. В общем ожидают прибытия 50 тысяч паломников.