Будут три линии обороны: Зеленский ответил, насколько они готовы и когда их завершат
Сейчас Север Украины активно укрепляется. Президент Украины рассказал, на каком этапе строительство защитных сооружений и насколько наша страна к вероятному новому наступлению с северного направления.
Владимир Зеленский во время интервью на телеканале Рада 6 апреля рассказал, что оборона укрепляется даже в тех регионах, где нет боевых действий. Об этом пишет 24 Канал.
Смотрите также Самые тяжелые направления, мобилизация и главные угрозы: главное из интервью с Зеленским
Украина строит три линии обороны на северной границе
Президент дал интервью в Черниговской области – на том направлении, которое украинские военные и смелые жители Черниговщины освободили 2 года назад. Примерно в 35 километрах от границы с Россией и Беларусью.
Он рассказал, что сейчас на этом направлении происходит активное строительство линий обороны.
Даже здесь, где нет боевых действий, очень сильно все укрепляется. Три линии обороны. Качество и подход ко всем линиям обороны, независимо от направления, он одинаковый – одинаковые стандарты,
– сказал президент.
Когда они будут готовы
По словам главы государства, сроки сдачи защитных объектов тоже примерно одинаковые, но чем ближе к "горячим направлениям", тем быстрее все строится. Однако все будет сдаваться примерно в один срок.
За пару месяцев все будет сдано. По крайней мере такие обязательства всех трех линий. Но на некоторых линиях "горячих" уже где-то 92 – 98% выполненных работ,
– сообщил Владимир Зеленский.
Президент отметил, что Черниговщина – это не только героическое направление, но и стратегически важное для Украины и людей.