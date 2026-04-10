Россия хочет буферную зону в Винницкой области: Зеленский сказал, где действительно реальная угроза

На днях в Офисе Президента заявили о шокирующих планах россиян: враг думает создать буферную зону в Винницкой области. Но сам президент считает, что такой угрозы нет.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения со СМИ. Детали передает 24 Канал.

К теме Буферная зона в Винницкой области: способна ли Россия реализовать этот план

Смогут ли россияне создать буферную зону в Винницкой области?

По словам президента, чего-то нового здесь нет. Но конкретно в Винницкой области это вряд ли произойдет.

Русские хотят иметь буферную зону вдоль всей границы – и не только своей, но и Беларуси. А это также и Черниговщина, и Сумщина. Здесь ничего нового нет. Относительно Приднестровья: честно говоря, на сегодня не вижу там угрозы. Угроза там, где есть скопление российских военных. Сегодня мы видим скопление на других направлениях – на юге, на Запорожском направлении. Главная их цель неизменна – Покровское направление. Для них это важный город, они давно пытались его захватить. И для нас важный, потому что там наша линия обороны и наши рубежи,

– объяснил Зеленский.

Контекст. В интервью, опубликованном "РБК-Украина" 8 апреля, заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил: Россия имеет новые планы, которые ранее не фиксировали. "У них в планах даже появился пункт по созданию буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья", – сказал Палиса. Однако он добавил, что паниковать здесь не стоит, ведь пока оккупанты не имеют сил для реализации этих намерений.

Показываем Винницкую область на карте



Карта Приднестровья и Молдовы / Инфографика krymr.com

Обратите внимание! Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил 24 Каналу, что российские войска в Приднестровье фактически заблокированы. А граница с непризнанным Приднестровьем хорошо защищена.

Зеленский отметил, что враг продолжит применять тактику ударов по прифронтовым областям. Речь о Херсонской и Днепропетровской областях, в частности Никополе. А еще Одессе.

Россияне хотят до конца апреля захватить города в Донецкой области – Дружковку, Константиновку, Покровск. Это невозможно, но оккупанты будут пытаться.

Как только погода будет давать возможность им идти в наступление, они будут пытаться это делать. Когда погода будет хуже, будут больше применять дроны. Где смогут терроризировать FPV-дронами – дешевыми дронами в большом количестве, – будут это делать. Мы должны быть к этому готовы, потому что такая у них тактика,

– подытожил президент.

Смотрите также 5 минут на эвакуацию, обстрелы 24 на 7 и зеленый свет, который не регулирует движение: как живет Херсон

Что говорят эксперты о возможной буферной зоне в Винницкой области?