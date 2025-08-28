Поражение российского корабля "Буян-М" в Азовском море окажет влияние на пуски россиянами ракеты типа "Калибр". Некоторое время этот ракетоноситель может отсутствовать в акватории морей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

К теме Последний вид вооружения черноморской флотилии, – Братчук о поражении носителя "Калибров"

Что сказал Игнат о поражении "Буяна-М" в Азовском море?

Юрий Игнат подчеркнул, что поражение еще одного российского носителя действительно будет иметь влияние на пуски врагом ракет типа "Калибр". В то же время полковник отметил, что, хотелось, чтобы последствия от этого поражения были большими.

Лучше бы он ("Буян-М" – 24 Канал) вообще утонул. Но в любом случае вывод из строя на какое-то время этого носителя обеспечивает его отсутствие в акватории морей,

– пояснил представитель Воздушных сил.

Относительно "Калибров" Игнат также добавил, что во время массированной атаки по Украине 28 августа отсутствовали эти ракеты. Но если сравнивать этот обстрел с тем, который состоялся 21 августа, то абсолютно та же была использована тактика, но тогда "Калибры" были, а на этот раз – нет.

Что известно о поражении "Буяна-М" 28 августа?