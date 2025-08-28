Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
Что сказал Игнат о поражении "Буяна-М" в Азовском море?
Юрий Игнат подчеркнул, что поражение еще одного российского носителя действительно будет иметь влияние на пуски врагом ракет типа "Калибр". В то же время полковник отметил, что, хотелось, чтобы последствия от этого поражения были большими.
Лучше бы он ("Буян-М" – 24 Канал) вообще утонул. Но в любом случае вывод из строя на какое-то время этого носителя обеспечивает его отсутствие в акватории морей,
– пояснил представитель Воздушных сил.
Относительно "Калибров" Игнат также добавил, что во время массированной атаки по Украине 28 августа отсутствовали эти ракеты. Но если сравнивать этот обстрел с тем, который состоялся 21 августа, то абсолютно та же была использована тактика, но тогда "Калибры" были, а на этот раз – нет.
Что известно о поражении "Буяна-М" 28 августа?
Главное управление разведки Минобороны Украины 28 августа сообщило, что их спецназовцы вместе со спецподразделением "Призраки" поразили малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" в Азовском море. Он является носителем крылатых ракет "Калибр".
Ударом дрона спецподразделения "Призраки" была повреждена РЛС корабля. После атаки вражеское судно было вынуждено оставить боевое дежурство в Темрюкском заливе.
Журналисты Defense Express пишут, что эта атака украинской разведки выявила недостатки российских кораблей, в частности неэффективность системы ПВО. Также это первое в истории успешное поражение корабля FPV-дроном на дальности более 350 километров.