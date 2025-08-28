Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната в етері телемаратону.

До теми Останній вид озброєння чорноморської флотилії, – Братчук про ураження носія "Калібрів"

Що сказав Ігнат про ураження "Буяну-М" в Азовському морі?

Юрій Ігнат підкреслив, що ураження ще одного російського носія дійсно матиме вплив на пуски ворогом ракет типу "Калібр". Водночас полковник зауважив, що, хотілося, щоб наслідки від цього ураження були більшими.

Краще б він ("Буян-М" – 24 Канал) взагалі потонув. Але в будь-якому разі виведення з ладу на якийсь час цього носія забезпечує його відсутність в акваторії морів,

– пояснив представник Повітряних сил.

Стосовно "Калібрів" Ігнат також додав, що під час масованої атаки по Україні 28 серпня були відсутні ці ракети. Але якщо порівнювати цей обстріл з тим, який відбувся 21 серпня, то абсолютно та сама була використана тактика, але тоді "Калібри" були, а цього разу – ні.

Що відомо про ураження "Буяну-М" 28 серпня?