Нацгвардейцы уничтожили российский ЗРК БУК-М1: мощное видео

Бойцы Печерской бригады Нацгвардии уничтожили российский зенитный ракетный комплекс БУК-М1. Его ориентировочная стоимость 10 миллионов долларов.

24 Канал пишет, что об успешном уничтожении вражеского комплекса сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

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Как Россия потеряла БУК-М1

Министр рассказал, что вражеский зенитный ракетный комплекс обнаружили во время разведывательных действий на одном из самых горячих направлений фронта.

Бойцы подразделения ударных беспилотников 27 Печерской бригады Нацгвардии уничтожили российский дорогой зенитно-ракетный комплекс БУК-М1... Точным ударом вражескую технику уничтожило дотла,

– рассказал Игорь Клименко.

По его словам, это случилось на одном из самых горячих направлений фронта. На каком именно – Игорь Клименко не сказал.

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Стоимость такого комплекса достигает 10 миллионов долларов. Министр добавил, что украинские военные ежедневно минусуют вражескую технику и делают врага слабее.

Заметим, что БУК-М1 является самоходным зенитным ракетным комплексом (ЗРК), предназначенным для борьбы с аэродинамическими целями, маневрирующими на малых и средних высотах, то есть от 30 метров до 14 – 18 километров, в условиях интенсивного радиопротиводействия.

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Кстати, Владимир Зеленский заявил, что Россия продвигается, теряя за сутки до 1500 российских военных. По словам президента, россияне не могут постоянно продвигаться с такими потерями. И на некоторых направлениях враги уже замедлили продвижение.