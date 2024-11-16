24 Канал пише, що про успішне знищення ворожого комплексу повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Як Росія втратила БУК-М1

Міністр розповів, що ворожий зенітний ракетний комплекс виявили під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Бійці підрозділу ударних безпілотників 27 Печерської бригади Нацгвардії знищили російський дорогий зенітно-ракетний комплекс БУК-М1… Точним ударом ворожу техніку знищило вщент,

– розповів Ігор Клименко.

За його словами, це трапилось на одному з найгарячіших напрямків фронту. На якому саме – Ігор Клименко не сказав.

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Вартість такого комплексу сягає 10 мільйонів доларів. Міністр додав, що українські військові щодня мінусують ворожу техніку та роблять ворога слабшим.

Зауважимо, що БУК-М1 є самохідним зенітним ракетним комплексом (ЗРК), призначеним для боротьби з аеродинамічними цілями, що маневрують, на малих і середніх висотах, тобто від 30 метрів до 14 – 18 кілометрів, в умовах інтенсивної радіопротидії.

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До речі, Володимир Зеленський заявив, що Росія просувається, втрачаючи за добу до 1500 російських військових. За словами президента, росіяни не можуть постійно просуватись із такими втратами. І на деяких напрямках вже вороги вже уповільнили просування.