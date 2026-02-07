Так, телеграмм-каналы распространяют видео, на котором "Шахед" кружит над курортом, передает 24 Канал.

Что известно о перебоях со светом в Буковеле?

Уже днем с горнолыжного курорта начали поступать новые новости. Впервые там выключали свет и переходили на генераторы. Люди, которые катались на лыжах, шли пешком в гору из-за того, что подъемники остановились.

Напомним, что в ночь на 7 февраля Ивано-Франковская область переживала массированную атаку. Враг атаковал Бурштынскую ТЭС. Из-за значительных повреждений она приостановила работу.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил, что Бурштын выбрали неслучайноэто энергетический узел, который соединяет Украину с энергосистемами Венгрии, Румынии и Словакии и позволяет обмениваться электроэнергией с Европой. В городе исчезли тепло и вода, восстановление услуг ожидают к утру 8 февраля. По словам Свитана, Россия имеет ресурсы для таких ударов по энергетике несколько раз в неделю, используя широкий арсенал ракет и дронов.

