На Буковине депутат закупила спички, соль и муку: ее призвали не сеять панику

24 января 2022 , 18:12
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Татьяна Шепелько в фейсбуке

Несмотря на призывы украинской власти сохранять спокойствие, все же есть те, кто поддается панике. Более того, своим поведением эти люди заставляют переживать и их окружение.

Депутат Черновицкого городского совета Татьяна Шепелько напугана угрозой новой российской агрессии заявила, что купила соль, муку и спички. Об этом она написала в соцсетях.

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Политик также начала рассказывать, что не может сопротивляться, потому что "это желание из подсознания". В комментариях пользователи посоветовали ей сохранять спокойствие и не распространять панику.

  • "Ничего не купил. Не сей панику";
  • "Я ничего не покупаю в запасы, все будет супер";
  • "Я почти купил новую звуковую карту для компьютера, не паникую".

Начальник управления контроля за благоустройством города Сергей Обшанский рекомендовал депутату инициировать изменения в бюджете и выделить средства силам терробороны Черновцов.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Украинские власти призывают не паниковать

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Текст публикации Татьяны Шепелько:

Это желание из подсознания и ты не можешь сопротивляться. Я купила спички, соль и пакет муки 5 кг. А что вы купили? Смайлик не ставлю, потому что не знаю плакать или смеяться.

Автор: Олег Васьків