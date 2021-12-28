На Буковине в тюрьму отправили мужчину, который "обчистил" туалет
Источник:ТСН
В Черновицкой области мужчина украл из туалета местной организации металлический бидон. За это суд отправил горе-вора за решетку на 4 месяца.
Такой приговор вынес Сторожинецкий районный суд Черновицкой области. Преступление произошло в здании "Сторожинецкого районного союза потребительских обществ".
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Мужчина украл алюминиевый бидон
По данным суда, злоумышленник наведался в уборную и украл оттуда алюминиевый бидон-флягу. Емкость бидона – 40 литров и стоил он 876 гривен.
Во время заседания подозреваемый раскаялся в содеянном. Более того, заключил с представителями потерпевшего общества мирное соглашение. Также вор компенсировал нанесенный ущерб.
Суд присудил 4 месяца заключения
Суд признал мужчину виновным в краже. Ему придется провести 4 месяца за решеткой.
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