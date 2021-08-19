На Буковине возле границы с Румынией нашли тело застреленного пограничника

В Селятине Черновицкой области 19 августа нашли мертвого пограничника. Мужчине, по информации СМИ, было 24 года.

На теле было огнестрельное ранение. Об этом рассказал представитель Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.

К теме С беспилотниками и собаками: на Закарпатье пограничники задержали 6 иностранцев-нелегалов

Почему погиб пограничник

Известно, что пограничник находился на дежурстве. Бровко отметил, что сейчас нельзя констатировать, это было убийство или самоубийство.

На месте работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства.

Что известно о подобных трагических инцидентах в Украине