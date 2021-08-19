На Буковине возле границы с Румынией нашли тело застреленного пограничника

19 августа 2021 , 10:13
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Источник:

24 канал

В Селятине Черновицкой области 19 августа нашли мертвого пограничника. Мужчине, по информации СМИ, было 24 года.

На теле было огнестрельное ранение. Об этом рассказал представитель Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.

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Почему погиб пограничник

Известно, что пограничник находился на дежурстве. Бровко отметил, что сейчас нельзя констатировать, это было убийство или самоубийство.

На месте работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства.

Что известно о подобных трагических инцидентах в Украине

  • В 2017 году на Луганщине нашли мертвого пограничника. Он не вышел на работу. Коллеги нашли тело на обочине дороги.
  • Также 20 января 2017 года на украинско-польской границе во Львовской области в пункте пропуска "Краковец", нашли тело молодого работника ГПСУ.
  • В марте 2020 года 20-летнего военнослужащего нашли застреленным во время службы в Мукачевском районе. Сначала полиция рассматривала дело как самоубийство, однако затем изменила статью на "умышленное убийство".
  • В мае 2021 года пропавшего на озере Трудовое в Одесской области пограничника Константина Коняева нашли мертвым. Тогда перевернулась моторная лодка, на которой служащие патрулировали границу.
Автор: Ольга Музика